Gewonde bij aanrijding op A7 bij Beetsterzwaag

Publicatie: vr 17 november 2017 12.12 uur

DRACHTEN - Bij een ongeval op de snelweg A7 bij Beetsterzwaag is vrijdagochtend één persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 10.10 uur. Door onbekende oorzaak raakte het voertuig in de berm en botste op de vangrail.

Zowel de politie, de brandweer van Drachten als een ambulance werden opgeroepen voor het ongeval. De bestuurder van de auto raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. een berger heeft de auto weggesleept. Tijdens de afhandeling van het ongeval was er één rijstrook beschikbaar voor het doorgaande verkeer.

