Verkeersregelaars bij afrit Garyp op WÃ¢ldwei

Verkeersregelaars bij afrit Garyp op Wâldwei

Publicatie: vr 17 november 2017 09.00 uur

GARYP - Vanaf maandag 20 november worden er op de Wâldwei (N31) bij de afslag Garyp (vanaf Leeuwarden) in de avondspits verkeersregelaars ingezet. De afrit zorgt in de spits voor problemen omdat er lange files ontstaan omdat het verkeer niet 'snel genoeg' door kan rijden over het viaduct.

De provincie Fryslân, het Rijk en de gemeente Tytsjerksteradiel werken samen aan een definitieve oplossing. Tot die tijd zullen verkeersregelaars het verkeer in goede banen leiden.