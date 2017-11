Kiehool in Burgum wordt uitvaartcentrum

Publicatie: do 16 november 2017 22.28 uur

BURGUM - Voormalig Kiehool in Burgum wordt een uitvaartcentrum. Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg breidt haar activiteiten uit in het gebouw. In de loop van 2018 vestigt de uitvaartonderneemster zich in voormalig Kiehool aan de Schoolstraat 102. De karakteristieke boerderij wordt de komende maanden verbouwd tot een sfeervol centrum, met allerlei mogelijkheden voor activiteiten die te maken hebben met 'afscheid nemen'. "Denk aan uitvaarten, maar ook aan condoléancemomenten, opbaargelegenheid, lezingen, informatiebijeenkomsten en rouwworkshops", vertelt Sjoerdtje de Haan.

De Burgumer uitvaartonderneemster was al enige jaren op zoek naar een geschikte bedrijfsruimte. "Ik wilde graag mijn dienstverlening uitbreiden", vertelt ze. Met de verhuizing naar voormalig Kiehool is er letterlijk ruimte ontstaan voor nieuwe activiteiten. "Het verzorgen van uitvaarten zal altijd centraal blijven staan, maar we hebben nu ook mogelijkheden om vorm en inhoud te geven aan al die verschillende momenten van afscheid."

Zo krijgt het nieuwe centrum een aantal opbaarkamers met een 24-uurs-sleutelsysteem. "Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg biedt altijd alle faciliteiten voor een thuisopbaring, maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Met onze nieuwe opbaarkamers kunnen mensen wanneer ze maar willen hun overleden naaste bezoeken, in een toegankelijke en ontspannen sfeer."

Het nieuwe centrum biedt mogelijkheden voor uitvaarten, maar ook voor bijeenkomsten. "Bijvoorbeeld een afscheidsbijeenkomst, condoléance, een borrel of bijeenkomst na de uitvaart", vertelt Sjoerdtje de Haan. "Formeel of informeel, veel of weinig genodigden, klein of groot budget, wij denken met de nabestaanden mee en kunnen een passende ruimte bieden. Een ruimte waar afscheid genomen kan worden van de naaste, in alle rust en eigenheid."