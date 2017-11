Toch sociale huurwoningen in woontorens Dokkum

Publicatie: do 16 november 2017 22.08 uur

DOKKUM - Ondanks het terugtrekken van lokale woningcorporatie Thús Wonen uit het project met de woontorens aan de Houtkolk in Dokkum, komen er toch sociale huurwoningen in de flats. Dat maakte wethouder Esther Hanemaaijer donderdagavond bekend tijdens de raadscommissie in de gemeente Dongeradeel. In ‘toren C’ komen 22 huurappartementen met een huur van minder dan 710 euro per maand. Wie de nieuwe huurorganisatie is, zei ze niet.

Op het bedrijventerrein de Houtkolk in Dokkum komen 77 koop- en huurappartementen. Er worden in totaal vier woongebouwen van vijf tot zeven verdiepingen gebouwd. De Houtkolk is één van de oudste bedrijfsterreinen van Dokkum. Het lag aanvankelijk aan de rand van Dokkum maar is steeds meer ingesloten door nieuwbouw. De Houtkolk zal veranderen in een rustige woonstraat en is in de nieuwe opzet niet langer meer rechtstreeks verbonden met de rondweg.

Woningcorporatie Thus Wonen vond het project in juni te duur om sociale huurwoningen in te kunnen onderbrengen. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Elk jaar wordt vastgesteld hoeveel een sociale huurwoning maximaal mag kosten en wat je mag verdienen om er te wonen. In 2016 is de maximale huurprijs € 710,68 per maand. Zowel de gemeente Dongeradeel als bouwgroep Dijkstra Draisma deden er nog van alles aan om Thus Wonen binnen het project te houden, maar dat lukte niet. Er is inmiddels begonnen met de sloop van de bestaande gebouwen aan de Houtkolk. De Houtkolk komt door de plannen noordelijker te liggen en de oever langs de Elfstedenvaarroute – nu een van de lelijkste plekjes langs de route – op deze plek omgevormd tot een openbaar pad in een groene oeverzone.