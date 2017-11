‘Jeugd in Dokkum storend en intimiderend’

Publicatie: do 16 november 2017 21.49 uur

DOKKUM - In de winkelstraten van Dokkum is sinds enkele maanden veel last van jeugd. “Ze scheuren voorbij op fietsen en schreeuwen luidruchtig door de straten”, zei VVD-raadslid Peter Damstra donderdagavond tijdens de raadscommissie in de gemeente Dongeradeel. “Dat komt op het winkelende publiek storend en intimiderend over”, legde hij het college van burgemeester en wethouders voor. “Waar is het blauw op straat?”, vroeg het raadslid zich af.

De overlast wordt onder andere op vrijdagavond en zaterdagnacht ervaren en houdt al een tijd aan. Volgens wethouder Pytsje de Graaf wordt er wel degelijk wat gedaan aan de overlast. Door een persoonsgerichte aanpak moet het probleem worden ingedamd. Het verzoek van de VVD om meer blauw op straat, speelde de wethouder door aan burgemeester Marga Waanders. Zij is met de veiligheid belast en gaat in overleg met de politie.

Het is overigens niet de eerste keer dat de jeugd voor overlast in Dokkum zorgt. Eerder werd er overlast van jongeren ervaren in het Fûgellân in Dokkum. Ook daar werd destijds extra politie ingezet. De jeugd wil graag een eigen plek in stad, maar de gemeente gaf eerder aan dat de kans daarop klein is. In de gemeente Dongeradeel werd jaren geleden veel geëxperimenteerd met zowel het gedogen van illegale jeugdhonken als het openen van legale honken. Veel daarvan zijn inmiddels gesloten.