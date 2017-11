Vogeltentoonstelling van de Woudzangers

Publicatie: wo 15 november 2017 21.32 uur

HARKEMA - Voor de 58e keer organiseert volièrevereniging de woudzangers haar jaarlijkse vogelshow met dit keer 468 vogels die door de 7 keurmeesters van de NBvV zijn gekeurd zij waren weer vol lof over de kwaliteit grote winnaar werd Arend Vissia uit Burun die met zijn Roodstuiten weer vele kampioensprijzen wist te winnen ook de andere prijswinnaars gefeliciteerd.

De show is open donderdag van 14.00 tot 22.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur en zaterdag nog van 10.00 tot 12.00 uur.

Kampioenen volièreverening "De Woudzangers 2017

Kooinr Kampioen Inzender Soort PNT BM



168 Bondskruis Lettinga, J Zwavelgele dikbekcini 93 BK

403 Tentoonstelling Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 94 BM



28 Kleurkanaries ek Wiersma, C Geelivoor 93 BM

44 Kleurkanaries ek Meer, K de Bruin rood moz T-2 92 BM

9-10 Kanaries stel Beintema, J Wit 185

20-23 Kanaries stam Wiersma, C Geel 370

84 Vorm-postuur ek Veen, WK vd Raza Espanol 93 BM

71-72 Vorm-postuur stel Veen, WK vd Raza Espanol 185



105 Zebravinken ek Veld, Y ter Grijs 91

168 Tropen ek Lettinga, J Zwavelgele dikbekcini 93

171 Tropen ok Lettinga, S Kuifgors 93

148-149 Tropen stel Veen, R vd Roodsn spitsstaartamadine 185



183 Eur. Cultuur ek Elzinga, J Grote Goudvink 90

186 Kleine Grasparkiet ek Hoeksma, D Blauw 91

195 Standaard grasp ek Hijum, J van Hemelsblauw 91



229 Groep 21 ek Boer, S de Personatus Groen 93 BM

254 Groep 21 ok Wassenaar, W Roseicollis Groen 91

285 Groep 22 ek Dekken, P van Catharinaparkiet Groen 93 BM

324 Groep 23 ek Bosma, K Turquoisine park groen 93 BM

309 Groep 23 ok Posthumus, M Splendid groen 93

346 Groep 24 ek Helder, A Valkparkiet wildkleur 92 BM

371 Groep 24 ok Hoeksma, D Valkparkiet wildkleur 91

403 Groep 25-26 ek Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 94

415 Groep 25-26 ok Beets, D van Swiftparkiet groen 92

447 Groep 27-28-29-30 ek Ophuis, MJ Roodneklori 93 BM

422 Groep 27-28-29-30 ok Vissia, AT Pennant Rosella 93

401-402 Parkieten Stel Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 187

389-392 Parkieten Stam Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 370



460 Groep 34 ek Helder, A Australische Kuifduif 91



186 Jeugd ek Hoeksma, D Kl grasparkiet blauw 91

171 Jeugd ok Lettinga, S Kuifgors 93



403 Derby Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 94

5 Beste vogels Vissia, AT Avicultura beker 463

FOTONIEUWS