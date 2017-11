Auto in de sloot bij Westergeest

Publicatie: wo 15 november 2017 19.57 uur

WESTERGEEST - Een automobilist is woensdagavond rond 18.00 uur met zijn voertuig in een sloot beland. Dit gebeurde langs de Weardebuorsterwei onder Westergeest. De bestuurder heeft vermoedelijk in een flauwe bocht de macht over het stuur verloren en raakte in de sloot.

De bestuurder is zelf uit zijn voertuig gekropen en was niet gewond geraakt. Een berger heeft het voertuig uit de sloot gehaald.

FOTONIEUWS