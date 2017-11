Rechterlijk pardon voor Burgumer met ploertendoder

Publicatie: wo 15 november 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Burgumer is woensdag veroordeeld voor het in bezit hebben van een ploertendoder. De politierechter verklaarde de Burgumer schuldig, zonder een straf op te leggen, het zogeheten rechterlijk pardon. Een politieman in burger had de Burgumer op 30 oktober vorig jaar aangesproken, nadat er vuurwerk was afgestoken. De Burgumer zei dat hij geen vuurwerk bij zich had, maar wel een ploertendoder. Dat is een verboden wapen.

Hij had een slokje op, hij was jarig die dag. De reclassering typeerde hem als een kwetsbaar persoon met een laag IQ. Hij zit sinds mei in een begeleid wonen-instelling en hij heeft een alcoholverbod. Hij kreeg een boete van 225 euro, maar die kon hij niet betalen. In de tussentijd is hij twee keer voor de rechter geweest, hij kreeg tweemaal een werkstraf, maar momenteel lijkt hij zijn leven op orde te hebben. Vanwege de verstandelijke beperkingen van de verdachte paste de rechter het Jeugdstrafrecht toe.