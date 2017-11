Burgemeester roept op tot respect tijdens intocht

Publicatie: wo 15 november 2017 17.29 uur

DOKKUM - In een open brief roept burgemeester Marga Waanders op tot respect tijdens in de intocht van Sinterklaas. De aanleiding hiervoor is de 'pietendiscussie'. Zo zal er in Dokkum op zaterdag ook een demonstratie worden gehouden 'tegen' zwarte piet.

"Ik begrijp dat dit onder mensen in deze regio tot onbegrip kan leiden. U hoeft het echter ook niet met deze standpunten eens te zijn, om elkaars mening te respecteren. Hierbij doe ik dan ook een beroep op alle bezoekers van het evenement. Samen hebben wij de sleutel in handen om er een schitterende intocht van te maken en Dokkum en onze regio van haar beste kant te laten zien, aan elkaar en aan de rest van Nederland."

Burgemeester Waanders laat ook weten dat de verschijningsvorm van piet meer diversiteit krijgt. "De pieten die Dokkum aandoen, zien er ieder jaar, dankzij de Sint Nicolaas Centrale Friesland, hartstikke mooi uit. Dat geldt ook voor dit bijzondere jaar, maar er zal wel sprake zijn van meer diversiteit in hun verschijningsvorm. Landelijk is er een trend ingezet en daar gaan wij als gaststad in mee, in goed overleg en met volle instemming. Doel is immers om voor alle kinderen in Nederland een mooie intocht te organiseren."

De demonstratie van 'Stichting Nederland wordt Beter' zal vooraf aan de tv uitzending plaatsvinden. "Voordat de deelnemers aan de demonstratie naar hun plek aan de route worden begeleid, lopen ze gezamenlijk op vreedzame wijze, een deel van de tocht. Dit is voorafgaand aan de uitzending. Ze willen een statement maken en gaan daarna naar de plek die hen wordt toegewezen. Je hoeft het hier niet mee eens te zijn, maar het gaat des te beter als we accepteren dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Met deze groep is overigens vooraf prima overleg geweest. Juist omdat er goede afspraken zijn gemaakt, heb ik het vertrouwen dat het goed gaat verlopen."