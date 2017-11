BSB Staalbouw wordt SOLIDD Steel Structures

Publicatie: wo 15 november 2017 16.50 uur

SUMAR - BSB Staalbouw gaat na de doorstart verder onder een nieuwe naam en met een nieuw logo. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. De nieuwe naam is: SOLIDD STEEL STRUCTURES B.V.

SOLIDD staat voor solide bouwwerken en constructies, maar ook voor betrouwbaarheid in de mens en het materiaal; SOLIDD Steel Structures moet dé betrouwbare staalconstructiepartner worden in toonaangevende projecten met kennis van zaken. De extra D in SOLIDD is de D van Dutch. "Onze producten zijn van Nederlands fabricaat, we zijn een Nederlands bedrijf en daar zijn we trots op."