Vriendin verlinkt hennepkweker Drachten

Publicatie: wo 15 november 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige Drachtster was op 23 mei 2015 in dubbel opzicht de klos: de man werd aangehouden omdat hij zijn vriendin (24) had geslagen. De vriendin wees de agenten erop dat de vriend ook nog een hennepkwekerij had: in de schuur stonden 49 wietplanten. Volgens de vriendin was er een paar keer geoogst. Bovendien was de stroommeter gesaboteerd: met behulp van een stuk koperdraad was de meter stilgezet.

De Drachtster moest zich woensdag voor de politierechter verantwoorden, hij kwam niet opdagen. De man had bij de politie bekend dat hij hennep had geteeld, maar van het saboteren van de elektriciteitsmeter zou hij niets hebben geweten. Hij kreeg in eerste instantie via het Openbaar Ministerie (OM) een werkstraf van 40 uur voor deze zaak. Omdat hij de werkstraf niet had afgerond -hij iets meer dan 14 uren gewerkt- kwam de zaak alsnog voor de rechter.

In november 2015 liep de Drachtster tegen de lamp toen hij probeerde valse briefjes van 50 euro uit te geven. De man had in Drachten en in Marum zes vervalste biljetten uitgegeven. Bij de Albert Heijn in Drachten had hij een paar keer kleine bedragen afgerekend met de valse vijftigjes. In eerste instantie zei hij dat hij niet wist dat het geld namaak was. Hij had gezegd dat hij de briefjes van een onbekende jongen had gekregen.

In de hennepzaak eiste officier van justitie Margreeth Meijer 12 dagen cel voor de uren die de Drachtster nog niet had gewerkt. In de vals geld-zaak eiste ze, vanwege de ouderdom van de zaak, een voorwaardelijke celstraf van een maand. Rechter Tom Wiersma gunde de Drachtster, die niet veel op het strafblad had staan, toch nog een werkstraf. Hij zal wel de volledige 40 uur helemaal opnieuw moeten werken. Verder kreeg hij een maand cel voorwaardelijk.