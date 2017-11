Tijdelijke bushokjes op het Van Knobelsdorffplein

Publicatie: wo 15 november 2017 12.40 uur

DRACHTEN - Woensdag zijn drie tijdelijke bushokjes met ieder twee zitplaatsen geplaatst op het nieuwe busstation op het Van Knobelsdorffplein in Drachten. De buspassagiers moesten de laatste tijd in weer en wind wachten op hun bus. Nu is het mogelijk om voor de regen te schuilen.

Met twee zitplaatsen en geringe ruimte zal het nog wel dringen geblazen worden als het hard regent en waait. Vooral als de scholen uitkomen, is het er behoorlijk druk. De definitieve abri's worden in februari 2018 geplaatst.

