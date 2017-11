Provincie betaalt mee aan intocht Sinterklaas

Publicatie: wo 15 november 2017 09.45 uur

DOKKUM - De provincie Fryslân betaalt 50.000 euro mee aan de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Dat meldt de LC. Gedeputeerde staten willen op deze wijze de gemeente Dongeradeel helpen met de mediakosten.

De subsidie wordt vooral gegeven omdat de intocht veel publiciteit oplevert. Het belangrijkste is dat er zo'n twee miljoen mensen zullen kijken naar de tv-uitzending van de intocht van Sinterklaas. Er is wel een voorwaarde gesteld. Dokkum moet wel aandacht geven aan de Friese taal en cultuur. Dat lukt goed want in het Sinterklaas journaal komen sinds maandag al diverse Friese woorden voorbij.