Echtpaar Postma-van der Bij 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 14 november 2017 15.57 uur

SURHUIZUM - Het echtpaar Postma-van der Bij uit Surhuizum is op 16 november 60 jaar getrouwd. Om dit te vieren bracht burgemeester Gerben Gerbrandy dinsdag een bezoek aan het echtpaar.



De heer Postma is op 24 januari 1938 geboren in de gemeente Groningen en mevrouw Postma-van der Bij op 10 maart 1939 in de gemeente Achtkarspelen. Het echtpaar trad op 16 november 1957 in het huwelijksbootje in de gemeente Achtkarspelen. Samen kregen zij een zoon, drie dochters, elf kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen waarvan de zestiende op komst is.



De heer Postma is op 14-jarige leeftijd begonnen met werken in de bouw. Op zijn 25ste is hij gaan werken als chauffeur bij Boersma Transport in Stroobos, dit heeft hij gedaan tot hij 49 jaar was. Veelal reed hij op Duitsland, en was hij door de week van huis. Na zijn loopbaan als chauffeur bleef hij werkzaam bij het bedrijf op de afdeling op- en overslagkoeling. Naast zijn werk was meneer een liefhebber van voetbal, tot zijn 48ste heeft meneer Postma nog actief gevoetbald. Ook is hij lid van de oldtimerclub Gerkesklooster/Stroobos waar hij met zijn eigen oude twee Sparta’s nog regelmatig meerijdt met toertochten. Verder is meneer Postma een liefhebber van biljarten en klaverjassen.



Mevrouw Postma-van der Bij zorgde voor de kinderen en de huishouding. Dit kon ook niet anders want meneer Postma reed op het buitenland en was door de week van huis. Toen de kinderen op de lagere school zaten heeft mevrouw een periode in het schoolbestuur gezeten. Mevrouw Postma-van der Bij was een fervent korfbalster en speelde later nog in het veteranenteam.



Het echtpaar woont nog zelfstandig en doet zelf boodschappen. Ook het koken doen zijn nog zelf.

