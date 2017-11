Schoorsteenbrand in FeanwÃ¢lden

Schoorsteenbrand in Feanwâlden

Publicatie: ma 13 november 2017 23.47 uur

FEANWâLDEN - Maandagavond werd de brandweer van De Westereen, samen met de hoogwerker van Leeuwarden gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Zwette. Beide voertuigen kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden.

De bewoonster was inmiddels al begonnen door alle luchttoevoeren af te sluiten. De brandweer van De Westereen heeft een nacontrole uitgevoerd, waarna bleek dat de brand onder controle was. De brandweer van Leeuwarden is wel ter plaatse geweest, maar hoefde niet opgesteld te worden.

Dinsdag wordt een schoorsteenveger door de bewoonster ingeschakeld. Er raakte niemand gewond.