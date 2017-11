Auto vliegt over de kop en in brand

Publicatie: ma 13 november 2017 20.10 uur

SIEGERSWOUDE - Op de Binnenwei in Siegerswoude is maandagavond een auto volledig uitgebrand. De brandweer werd rond 18.49 uur opgeroepen en is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

Het ongeval gebeurde toen de bestuurder uit Ureterp de controle over het voertuig verloor. De auto raakte een steen en vloog vervolgens meerdere keren over de kop en kwam tegen een boom tot stilstand. De auto vatte vervolgens vlam. De bestuurder en inzittende kwamen met de schrik vrij en wisten op tijd het voertuig te verlaten.