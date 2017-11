Verzekeringsdirecteur verduisterde half miljoen

Publicatie: ma 13 november 2017 15.50 uur

LEEUWARDEN - Tegen de voormalige directievoorzitter van verzekeraar De Noordelinge is maandag wegens oplichting een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. De verdachte, 49 jaar en momenteel woonachtig in Grou, heeft in ongeveer vijf jaar tijd meer dan 560.000 euro aan verzekeringsgeld verduisterd. Hij deed dat door afgesloten schadedossiers te heropenen en daar nieuwe schadebedragen aan toe te voegen. Die bedragen maakte hij over naar zijn eigen bankrekening.

Overboekingen

De fraude werd in september 2015 ontdekt door een medewerker van De Noordelinge. Die ontdekte dat de 'nieuwe' dossiers net even een ander nummer hadden dan de oude dossiers. De verdachte werd op staande voet ontslagen. Hij heeft in de loop der jaren 54 keer dit soort overboekingen gedaan. Het begon met relatief kleine bedragen, maar het werd steeds meer. Als het bedrag op zijn privérekening te hoog werd, boekte hij geld door naar zijn spaarrekening.

Woningen onder water

'Het had te maken met de wanhoop in mijn hoofd', zei de Grouster, als antwoord op vraag naar de achtergrond van de fraude. 'Ik was wanhopig, ik was eenzaam en ik was jarenlang niet mijzelf', zei hij. Tegen de politie had hij gezegd dat hij zichzelf steeds meer kwijt was geraakt in zijn werk. Hij is momenteel in therapie om helder te krijgen wat hem bezielde. Hij had ook te maken met een restschuld op twee woningen, die qua hypotheek 'onder water' stonden. Maar hij plukte er ook de vruchten van, constateerde rechtbankvoorzitter Bert Dölle.

Crimineel geld

'Ondanks alle ellende leefde u er ook goed van', merkte Dölle op. De verdachte is alles kwijt, al zijn bezittingen zijn verkocht. Met de opbrengst is zo'n 290.000 euro afgelost. Er is een afbetalingsregeling getroffen, maar die gaat pas in als de man meer dan 2000 euro in de maand verdient. Officier van justitie Marco van den Broek verzocht de rechtbank om de resterende 275.000 euro te beschouwen als crimineel verkregen geld en de verdachte verplicht dat bedrag aan de Staat te betalen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 27 november uitspraak.