Gratis Sinterklaasgedichtenservice in Dokkum

Publicatie: ma 13 november 2017 15.35 uur

DOKKUM - Moeite met rijmen? Of geen tijd om een Sinterklaasgedicht te maken? Vier tekstschrijvers uit Noordoost-Friesland hebben besloten om hun creativiteit in te zetten om een Sinterklaasgedichtenservice op te zetten. Het gaat om Johanna Kommerie, Thea van der Schaaf, Tine van Knijff en Klasina van der Werf. De gedichten worden door deze professionele tekstschrijvers gratis op maat gemaakt en voor ieder gedicht dat besteld wordt, doneert de Jumbo in Dokkum een pakketje met lekkers aan de Voedselbank in Dokkum.

De Sinterklaasgedichtenservice is een initiatief van Johanna Kommerie uit Damwâld. Zij schreef eerder al Sinterklaasgedichten in opdracht van mensen die moeite hadden met rijmen. Nu de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum plaatsvindt, wilde zij het dit jaar graag groter aanpakken. Johanna vroeg haar collega-tekstschrijvers om mee te doen. Zij reageerden meteen enthousiast en ook Titus Vogt van de Jumbo wilde graag meewerken aan deze actie.

Hoe werkt de actie?

Iedereen die een kant en klaar gedicht wil, kan een mail sturen naar info@jumbodokkum.nl o.v.v. Sinterklaasgedichtenservice. Daarin graag vermelden:

naam, leeftijd en woonplaats van de persoon voor wie het gedicht is bedoeld

het cadeau dat je voor diegene gekocht hebt

een paar anekdotes en aantal eigenschappen van die persoon

Op zaterdag 2 december ligt het gedicht dan klaar bij Jumbo Dokkum. Klanten van de Jumbo kunnen op die dag ook nog gebruik maken van de last-minute-gedichtenservice. De tekstschrijvers zitten van 9.30 tot 11.00 uur in de winkel om gedichten te maken. Klanten kunnen de gegevens bij hen inleveren en terwijl zij boodschappen doen wordt het gedicht gemaakt.