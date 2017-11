'ContinuÃ¯teit BSB met overname gewaarborgd'

'Continuïteit BSB met overname gewaarborgd'

Publicatie: ma 13 november 2017 14.54 uur

SUMAR - De overname van BSB Staalbouw in Sumar betekent niet alleen een reddingsboei voor 52 van de 77 werknemers. Nieuwe eigenaar Neope Capital Investments uit Den Bosch is ook van plan om een flinke injectie in het werkkapitaalsfinanciering te steken. Hiermee wordt de continuïteit van de staalbouwer gewaarborgd.

,,Gelukkig kunnen we nu eindelijk een groot deel van het personeel informeren dat we doorgaan met het bedrijf. Helaas kunnen, gezien de orderportefeuille, niet alle medewerkers mee in de doorstart”, legt Jan Willem Stob uit. Hij wordt de nieuwe algemeen directeur van het bedrijf. Hij was vanaf juli 2017 werkzaam bij BSB Staalbouw als directeur projecten en heeft ruim achttien jaar ervaring met civiele projecten bij Ballast Nedam.

Voor Neope Capital Investments past de overname binnen de strategie van het bedrijf. De investeringsmaatschappij leunt op de inbreng van gevestigde ondernemers. ,,Iedere euro vanuit onze investeerders wordt direct binnen de deelnemingen aan het werk gezet. Daarnaast investeren wij zelf ook mee”, legt Paul Verweijen van Neope uit. Zijn collega Wilfred Barenbrug zegt blij te zijn met de overname van BSB Staalbouw. ,,De goede klik met het management en het feit dat wij reeds langere tijd met de onderneming in contact waren, hebben ervoor gezorgd dat we in korte tijd in staat zijn geweest een degelijk businessplan op te stellen, waarmee we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.”

Oud-eigenaar Jan Pesie is niet meer bij de doorstart betrokken, maar heeft volgens Neope Capital zijn vertrouwen uitgesproken in de combinatie van de investeringsmaatschappij met het management. De overnameprijs bedraagt 1.020.000 euro plus een deel van de inkomsten van de lopende projecten. BSB Staalbouw krijgt na de doorstart een nieuwe naam. Die wordt op korte termijn gecommuniceerd.

Het aantal van 52 werknemers, dat bij de doorstart een contract krijgt aangeboden, is gebaseerd op de bestaande orderportefeuille en de verwachtingen voor 2018. Neope heeft de ambitie uitgesproken om met een aantal partijen afspraken te maken over betere afstemming van productiemogelijkheden en -middelen en het uitwisselen van kennis en kunde.