Bestuurder met GHB en drank op botst op fietsster

Publicatie: ma 13 november 2017 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (33) was onder invloed van drank en GHB toen hij op 25 juli vorig jaar op de Omloop in Sint Nicolaasga een fietsster aanreed. De man, destijds woonachtig in Heerenveen en oorspronkelijk afkomstig uit Sint Nyk, moest zich maandag voor de Leeuwarder rechtbank verantwoorden. De man had 's ochtends vroeg om 7 uur zijn eerste blikje bier opengetrokken. Daarna had hij nog een paar gehad, voor hij 's ochtends naar de huisarts ging voor een verwijzing naar een afkickkliniek.

Hij was verslaafd aan alcohol en GHB en wilde er van af. De verwijzing kreeg hij. Nadat hij het bewijs vol trots aan zijn moeder had laten zien, ging hij wat doelloos rondrijden. Iets na twaalven 's middags fietste het slachtoffer met haar moeder over de Omloop in Sint Nyk. Ze zag de auto aankomen en wist verder niets meer. Volgens getuigen had de verdachte de bocht veel te ruim genomen, waardoor hij op de fietsster was gebotst. De vrouw moest naar het ziekenhuis.

Ze had een verbrijzelde neus, een zware hersenschudding en haar enkel en knie waren gekneusd. Omdat haar oog nog steeds te diep in de oogkas zit, wordt ze nog dagelijks aan het ongeval herinnerd. De verdachte zei dat hij de vrouw een kaartje heeft gestuurd. Hij kreeg geen reactie. Van de verwondingen was hij heel erg geschrokken. Zelf had hij niets. Maar hij werd twee dagen na de aanrijding wel in Scharsterbrug aangehouden. Hij had vernielingen gepleegd en was weer onder invloed van drugs.

Hij is al eens eerder verslaafd geweest. Rijden onder invloed loopt als een rode draad door zijn strafblad. In mei vorig jaar kreeg hij een werkstraf omdat hij in Sint Nyk onder invloed van drank en GHB met zijn auto een tuin in was gereden. Voor het nieuwe feit eiste officier van justitie Nine Tromp een werkstraf van 200 uur en een rijontzegging van twee jaar. De officier hiel er rekening mee dat de man zijn leven nu wel op orde heeft.

De Leeuwarder rechtbank doet op 27 november uitspraak.