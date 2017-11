Poging tot inbraak in Grou

Publicatie: ma 13 november 2017 13.17 uur

GROU - De politie laat weten dat er zaterdag een poging tot inbraak is gedaan in een woning aan de Sjonnema in Grou. Dit gebeurde tussen 9.45 uur en 18.30 uur.

Er zijn kabels van een sensorlamp losgetrokken. Uit het buurtonderzoek van de politie blijkt dat er drie mannen met bivakmutsen zijn weggerend in de avond. De politie van Leeuwarden roept getuigen op om zich te melden.