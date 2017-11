Brabanders aan het roer bij BSB Staalbouw

Publicatie: ma 13 november 2017 12.46 uur

SUMAR - Het failliete BSB Staalbouw in Sumar maakt in afgeslankte vorm een doorstart. Investeringsmaatschappij Neope Capital Investments uit Den Bosch wordt de nieuwe eigenaar. 52 van de 77 werknemers konden hierdoor maandag weer aan de slag.

Met de doorstart is een bedrag van een miljoen en twintigduizend euro gemoeid. "Met een variabel deel voor de projecten, dat nog wordt afgemaakt. Dat is een belangrijke reden waarom Neope Capital boven de andere geïnteresseerde overnamepartij is verkozen", legt curator Wouter Cnossen uit.

BSB Staalbouw gaat, mogelijk onder een nieuwe naam, op dezelfde plek door. Naast alle opdrachten wordt ook het zittende management overgenomen. "Behalve eigenaar Jan Pesie, die sowieso al van plan was te stoppen."

De opdracht, die uiteindelijk BSB Staalbouw de das omdeed, is nog niet in de overname betrokken. Door het stilleggen van de werkzaamheden aan een tijdelijke stuw in de Nederrijn, vanwege een dodelijk ongeval met een duiker, viel de staalbouwer uit Sumar uiteindelijk om. De onderneming bleek onvoldoende eigen vermogen te hebben om de tegenvaller op te vangen, waarna de bank de kredietkraan dichtdraaide. "Op de achtergrond loopt bij dat project nog een aantal ingewikkelde juridische zaken, dat meer tijd vergt. Daar kan een overname niet op wachten."

Cnossen sluit niet uit dat het overige personeel, dat nu thuiszit, mogelijk alsnog bij BSB Staalbouw aan de slag kan. "Mogelijk is er weer extra personeel nodig als het project in de Nederrijn doorgaat, maar dat kan ik niet overzien en ga ik niet over."