Brandweer blust brand op slaapkamer in Grou

Publicatie: zo 12 november 2017 15.58 uur

GROU - De brandweer is zondag rond 15.25 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Prinses Wilhelminastraat in Grou. In de woning was een bed in brand gevlogen op de bovenverdieping. Er was korte tijd sprake van een uitslaande brand.

Bij aankomst van de brandweer was er niemand meer in de woning en konden brandweerlieden beginnen met blussen. Het matras is vervolgens via het raam naar buiten gegooid. Er is een hoogwerker van de brandweer ter plaatse gekomen om nog een dakinspectie uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen brandgevaar meer is. Voor de verdere afhandeling van de brand is Stichting Salvage opgeroepen.

FOTONIEUWS