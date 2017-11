Groningers weggestuurd bij stembus Friese top 100

Publicatie: zo 12 november 2017 15.00 uur

LAUWERSOOG - Twee Groningers zijn zaterdagmiddag weggestuurd door een verslaggever van Omrop Fryslân bij de stembus voor de Friese top 100 op Lauwersoog. De verslaggever stond bij de 'open dag' van Wagenborg en riep tegen alle passanten: "Ha jo al stimd? Foar de Friese top 100?" Een man antwoordde dat hij uit Groningen komt. De verslaggever reageerde furieus: "Dan mag je niet stemmen. Wegwezen hier! Wat zullen we nu beleven zeg?"

In hetzelfde uur was de verslaggever wel blij met een stel uit Zeeland die hun stem al had uitgebracht. Het incident met de Groninger was live te zien en te horen op de radio en tv. Het fragment werd in de loop van de avond door de omroep offline gehaald. Collega omroep RTV Noord publiceerde zaterdagavond een bericht over het incident maar dit bericht werd zondag ook offline gehaald.

De verslaggever kon het tijdens de uitzending allemaal niet loslaten en zei even later "Grinslânners komme der net yn" (Groningers komen er niet in red.) maar doelde hierbij mogelijk op de Friese top 100 zelf.

Het fragment op de radio is hier te horen.