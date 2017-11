Open dag veerdienst Wagenborg Lauwersoog

Publicatie: zo 12 november 2017 00.15 uur

LAUWERSOOG - Wagenborg passagiersdiensten op Lauwersoog hield zaterdag een open deuren dag voor het publiek. Mensen die altijd als eens in de stuurhut van de kapitein of in de machinekamer wilden kijken, kregen hiervoor zaterdag de gelegenheid.

Tijdens de open deuren dag kwam het publiek op plekken in het schip waar men normaal niet mag komen. Vol trots lieten de medewerkers van Wagenborg de veerboot Rottum aan het publiek zien.

Naast een bezoek aan de brug bij de kapitein, was ook de rondvaart met de watertaxi erg in trek bij het publiek. Door het invullen van een vragenlijst maakten de bezoekers ook nog kans op een weekend voor 2 personen naar Schiermonnikoog.

FOTONIEUWS