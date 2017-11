Kunstgrasveld Twijzel officieel in gebruik genomen

Publicatie: za 11 november 2017 19.28 uur

TWIJZEL - Kunstgrasveld Twijzel officieel in gebruik genomen



Zaterdag 11 november hebben de wethouders Klaas Antuma en Jouke Spoelstra van Achtkarspelen samen het kunstgras van KV Olympia en SC Twijzel op sportpark De Moune geopend.





Beide verenigingen maken samen gebruik van het vernieuwde sportcomplex. De oude velden in Twijzel voldeden niet meer aan de eisen en door de slechte staat moesten regelmatig wedstrijden worden afgelast.



Wonen en parkeren

De aanpak van het sportcomplex voorziet ook in woningbouwontwikkeling. Dat gebeurt op de plek van het oude korfbalveld. De parkeerproblemen aan de Mounewei zijn in de nieuwe situatie ook voorbij. Door het veld 30 meter op te schuiven komt er ruimte vrij voor extra parkeerplekken. Daarmee zijn de gevaarlijke verkeerssituaties aan de doorgaande weg ook opgelost.

FOTONIEUWS