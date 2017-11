Terrein VV Buitenpost 's ochtends rookvrij

BUITENPOST - Het terrein van VV Buitenpost is voortaan 's ochtends rookvrij. Dat besluit heeft het bestuur van de voetbalvereniging vorige week toegelicht op de ledenvergadering. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Daarom vraagt het bestuur aan iedereen voortaan het sportpark tot het middaguur rookvrij te houden. Dan zijn er veel kinderen op het terrein.



Iedereen is en blijft welkom bij de voetbalclub, ook rokers, benadrukt voorzitter Paul Olijve. "Wel vragen we rokers om buiten het zicht van de kinderen en niet langs de lijn te roken. Zien roken, doet roken." Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere voetballers, trainers en ouders.