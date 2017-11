Nationaal Schoolontbijt It Bynt uit Sumar

Publicatie: vr 10 november 2017 18.33 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben verwelkomde vrijdag 31 kinderen uit groep 5/6 van de Doarpskoalle It Bynt uit Sumar in de raadzaal. Zij brachten in het kader van het Nationaal Schoolontbijt een ontbijtje mee. Lokale ondernemers zorgden voor de verse producten.

Het Nationaal Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt schenkt voor het 15e jaar op rij, met ontbijtjes en lesmateriaal, een week lang aandacht aan het belang van een gezond ontbijt. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet altijd of ongezond ontbijten. In de week van het Nationaal Schoolontbijt doen 3.000 basisscholen en 550.000 kinderen mee.

Stimuleren gezonde leefstijl bij kinderen

Sinds 2016 is de gemeente Tytsjerksteradiel aangesloten bij de landelijke stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Met de JOGG-methode willen we de stijgende trend van overgewicht een halt toe roepen. Voor nu en later is het belangrijk dat kinderen gezond kunnen opgroeien en een gezonde leefstijl ontwikkelen. Samen met ouders, kinderopvang, onderwijs, zorgverleners, sportaanbieders, winkels en lokale bedrijven willen we een duurzame verandering tot stand brengen in de omgeving van de kinderen. Namelijk dat de keuze tot gezonde voeding en voldoende beweging weer de normaalste zaak van de wereld wordt. Het gezonde ontbijt van vanmorgen draagt hier een steentje aan bij.

Doarpsskoalle It Bynt

Doarpsskoalle It Bynt is op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. Binnen deze basisschool is er plaats voor zowel het christelijke als het openbare karakter. Alle leerlingen zijn welkom, mits er respect is voor andere levens-/geloofsovertuigingen en de school een passend aanbod kan verzorgen voor de betreffende leerling. De ervaringen met deze brede school zijn positief. De leerlingen in Sumar weten intussen niet beter.

