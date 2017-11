'Overspannen' verdachte steelt boot en diesel

Publicatie: vr 10 november 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige inwoner van Gerkesklooster kreeg vrijdag een werkstraf van 120 uur wegens diefstal van een boot en brandstof. De man had op 26 augustus vorig jaar samen met twee anderen een boot gestolen in De Falom. Op 10 juni van dit jaar had hij, wederom in gezelschap van een ander, in de buurt van Kootstertille diesel gestolen uit een landbouwvoertuig.

De verdachte zei dat hij vorig jaar 'zwaar overspannen' was, hij had geen werk meer. 'Ik moest toch de kosten betalen', opperde hij. Hij was door een kennis benaderd om te helpen de boot te stelen. Achteraf had hij spijt en had hij zijn excuses aangeboden aan de eigenaar van de boot. De diesel, die bij de zandwinput bij Kootstertille uit een landbouwvoertuig werd geheveld, zou voor een kameraad zijn geweest. 'Hij zat met dieselproblemen', zei de verdachte.

Hij zou erbij hebben gestaan en hebben toegekeken. Volgens de kameraad had de verdachte de slang in de tank van het landbouwvoertuig gedaan. De man is een oude bekende van politie en Justitie. Hij zei dat hij nu hulp heeft, hij heeft een mentor van Justitie en hij komt elke week bij de Verslavingszorg. Volgens de officier is hij in het verleden in verband gebracht met veel strafbare feiten waarvoor net niet genoeg bewijs is.