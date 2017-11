Zwembad Burgum volgende zomer open

Publicatie: vr 10 november 2017 14.50 uur

BURGUM - Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel bleek dat het voorstel van een paar raadsfracties, CDA en FNP, om het Burgumer zwembad De Wetterstins gedeeltelijk open te houden in de zomer, op een brede steun kon rekenen. Het amendement daartoe werd aangenomen. Het betekent dat de Wetterstins, die anders in de zomermaanden dicht is, vier weken lang geopend zal zijn om tegemoet te komen aan de wens van vele gebruikers die de openluchtbaden in Gytsjerk en Garyp toch wel bezwaarlijk ver vinden.

Er was nog wel discussie over het eventueel tegemoet komen aan de wens om rekening te houden met de minima en de bewoners van het AZC door de kaartjes qua prijs aan te passen. De ChristenUnie sloot zich aan bij het indienen van het amendement. En natuurlijk drongen een paar raadsfracties aan op een gedegen evaluatie, met andere woorden: hoe pakt het uit qua belangstelling en ook qua kosten. Want die extra kosten zijn er, er moet bevoegd personeel aanwezig zijn, het reguliere personeel is in die periode ook met vakantie. Maar de raad vond het merendeels een prima idee.

De raadsvergadering was geopend met het nu definitief installeren van Henk Siegers (CDA) als raadslid, hij verving Jasper Agema al een tijdje. Die heeft aangegeven definitief met raadslidmaatschap te stoppen om gezondheidsredenen. En daarna was het tijd voor het gebruikelijke vragenhalfuurtje, in feite de rondvraag. Rinze Eizema (PvdA) stelde vragen over het ‘strekken’ van de buslijnen van Arriva, waarbij de bussen niet meer dóór de dorpen, maar erlangs rijden. “Dêr binne wy mordicus op tsjin.” Wethouder Ellen Bruins Slot kon hem wat Burgum betreft geruststellen: “Dat speelt daar niet.” Thorwald van der Tooren (VVD) vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid op het pad tussen de twee supermarkten op de Markt in Burgum. Ook hij kreeg van de wethouder de verzekering dat er wat gaat gebeuren dienaangaande.

Voor Brigitta Scheepsma (GrienLinks) was het nog steeds niet duidelijk wat nu precies de situatie is omtrent het tunneltje in de Zomerweg tussen Burgum en Hurdegaryp. Ze kwam in ‘botsing’ met wethouder Bruins Slot, die haar geen afdoende antwoord kon geven. Mevrouw Scheepsma had ook nog een vraag aangaande een uitzettingsprocedure van een gezin uit het AZC. “Verliep die uitzetting anders dan anders, was de burgemeester op de hoogte en was er meer politie-inzet dan normaal.” Burgemeester Jeroen Gebben, hij heeft veiligheid in zijn portefeuille: “Ik wie op 'e hichte, mar fan ekstra plysje wit ik neat, dat bepaalt de plysje sels.”

Daarna was het aan de fractievoorzitters om hun licht te laten schijnen op de begroting voor volgend jaar. (zie ander bericht op deze site). Een paar opmerkelijke zaken kwam daarbij wel aan het licht. Zo baarde Lolkje Efdé bij sommige van haar collega's opzien door de verhoging van de OZB te willen schrappen. Op zich niet zo vreemd in VVD kringen, maar ze wilde dat bekostigen uit de algemene reserves en dat was wél opmerkelijk.

Henk Siegers (CDA) vroeg aandacht voor de digitalisering van de dienstverlening. Hij zette vraagtekens bij met name de bereikbaarheid van de gemeente dienstverlening: "Wanneer je te gast bent, word je als uniek mens gezien die welkom wordt geheten en waarvoor oprechte aandacht is. Gastvrijheid is de kunst om mensen zich welkom te laten voelen. En dat geldt niet alleen voor het sociale domein waar de klanten ook niet veel te kiezen hebben. Wat handig is voor de organsiatie levert niet altijd een gastvrije organisatie op." Hij noemde de telefonische bereikbaarheid als voorbeeld: "Telefoonnummer 140511 geeft niet als antwoord: ‘met de gemeente Tytsjerksteradiel’, maar: ‘wolkom bij 140511’ en daarna een computerstem: ‘spreek na de piep de naam in van uw gemeente’. Dat levert net zoveel ergernis op als: ‘hier volgt een keuzemenu’. Wél handig, maar niet gastvrij, je moet twee keer hetzelfde verhaal vertellen. Ook het maken van een afspraak gaat digitaal: je moet 140511 bellen, zeven minuten in de wacht hangen en dan krijg je eeb afsoraak due je niet past en als je dat zegt, krijg je een nieuwe, over drie dagen.… Het is allemaal niet zo erg, maar het kan een stuk beter." aldus de heer Siegers.