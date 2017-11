Drachtster (68) vrijgesproken van bedreigen BOA

Publicatie: vr 10 november 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (68) is vrijdag vrijgesproken van bedreiging van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Smallingerland. De man zou op 25 april op het Paardepad in Drachten met zijn auto op de BOA zijn ingereden. De verdachte ontkende. Hij was die dag in de woning van zijn vriendin. De BOA's kwamen langs in het kader van een zogeheten basisregistratiecontrole.

Ze belden aan en tikten op het raam, maar de verdachte deed niet open. Toen hij even later op straat door de BOA's werd aangesproken, stapte de man in zijn auto. Hij riep dat hij niks met de BOA's te maken had en reed weg. Bij het wegrijden zou hij recht op een van de BOA's zijn afgereden. De BOA moest volgens eigen zeggen aan de kant springen om niet door de auto geraakt te worden.

Volgens de verdachte was de BOA op de auto af gelopen. 'Ik ben gestopt. Als ik hem had willen aanrijden dat had ik hem wel aangereden', zei hij. Hij zou sowieso de BOA niet hebben kunnen raken omdat hij de auto van hem af draaide. De Drachtster zei dat hij al een hele tijd met de gemeente overhoop ligt. Hij voelt zich 'achtervolgd en opgejaagd'.

Hij zou tot voor kort nog steeds gecontroleerd worden, terwijl hij al zou zijn uitgeschreven. De rechter was er niet van overtuigd dat er sprake was geweest van een bedreigende situatie, hij sprak de Drachtster vrij. De officier van justitie had een werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van drie maanden geëist.