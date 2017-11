Laatste, historische begroting voor Dongeradeel

Publicatie: do 09 november 2017 23.46 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Dongeradeel heeft donderdagavond de laatste begroting van de gemeente Dongeradeel vastgesteld. Voor 2018 werd door het college van burgemeester en wethouders een sluitende begroting gepresenteerd ter grootte van 72 miljoen euro. In de begroting stonden vanwege de herindeling en streng toezicht van de provincie Fryslân weinig nieuwe voorstellen. De gemeente Dongeradeel neemt een structurele buffer voor het sociaal domein op van ruim een miljoen. Aan de provincie worden verder nog voorstellen van in totaal € 1,029 miljoen voorgelegd. Het gaat dan onder andere om bijdragen aan een onderzoek naar de Noordkant van Dokkum en een budget voor economische en recreatie en toeristische ontwikkeling.

Redding van Ferwerderadiel

Naast de begroting voor alleen Dongeradeel, is ook gekeken naar een meerjarenbegroting van de te fuseren gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel. Voor die laatste gemeente komt de herindeling op het juiste moment. De gemeente voorziet een tekort van ruim 400.000 euro in 2018 en was wanneer er geen herindeling had plaatsgevonden een artikel 12 gemeente geworden. In dat geval was Ferwerderadiel onder zogenaamd preventief toezicht komen te staan van de provinciale toezichthouder.

Keuzes

Coalitiepartijen CDA, FNP en Algemeen Belang Dongeradeel hielden een weinig inspirerend verhaal bij hun begroting. Dat was wat Willem van der Bent van het CDA ook niet nodig. “Bij de bespreking van de perspectiefnota zijn knopen doorgehakt wat ons betreft. Toen is de opmaat neergezet van deze begroting”, verdedigde hij. De oppositiepartijen waren minder enthousiast. “Dit is een wassen neus. We kunnen geen keuzes maken over onze toekomst”, zei VVD’er Anton van der Aar. “We zien reikhalzend uit naar de volgende fase”.

Sociaal

Oppositiepartij Dongeradeel Sociaal leek vooral geïnspireerd door de SP en stemde samen met de Christenunie tegen de begroting. De Vries bracht opnieuw de herinrichting van de Markt naar voren, maar deed de naam van zijn partij verder weinig eer aan. De sociale voorstellen kwamen er namelijk vooral van de PvdA en fractievoorzitter Kootje Klinkenberg boekte meerdere succesjes. Haar tekst: ‘Geen enkele inwoner mag zonder zorg komen te zitten’, werd in de begroting letterlijk overgenomen. Toch bleef ze kritisch. “Zolang inwoners op de voedselbank zijn aangewezen, zijn wij niet tevreden”, aldus Klinkenberg.