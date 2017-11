Lange file door meerdere ongelukken op de A7

Publicatie: do 09 november 2017 23.41 uur

DRACHTEN - Op meerdere plaatsen op de A7, in de richting van Heerenveen-Groningen, zijn donderdagavond meerdere ongevallen gebeurd.



Door een ongeval nabij Drachten werd de gehele rijbaan afgesloten. Verkeer werd begeleid over de vluchtstrook. Meerdere auto’s raakten hier met elkaar in botsing. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, is niet bekend.

De politie is ter plaatse gekomen om onderzoek uit te voeren naar de exacte toedracht van het ongeval. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 19.00 uur weer wordt vrijgegeven.

