Snelheidscontroles op sluiproute in Jistrum

Publicatie: do 09 november 2017 18.54 uur

JISTRUM - De politie heeft woensdagmiddag een verkeerscontrole gehouden op de Schoolstraat in Jistrum. De route wordt veel gebruikt door automobilisten omdat de weg bij Kootstertille momenteel gestremd is. In het dorp klaagden meerdere mensen over de onveilige situatie op de weg.

De politie slingerde zeven bestuurders op de bon. Twee reden er zonder gordel en één persoon had een telefoontje in zijn hand. Verder werden er vier automobilisten bekeurd omdat ze 49, 51, 52 en 52 km/u reden in de 30 km-zone. De politie heeft aangekondigd om vaker te gaan controleren in Jistrum.