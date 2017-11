Verdachte: zonder alcohol was ongeval ook gebeurd

LEEUWARDEN - Een 58-jarige inwoner van De Westereen reed op 17 december vorig jaar aan het begin van de avond op de Foarwei in Kollumerzwaag met zijn snorscooter een voetganger aan. Het slachtoffer liep met zijn hond en was bezig kerstkaarten bij de buren te bezorgen. De man werd van achteren aangereden door de Westereender, die gedronken bleek te hebben. De scooterrijder moest zich donderdag voor de rechtbank verantwoorden.

Gevolgen

Het ongeval had voor hem en voor het slachtoffer vergaande gevolgen. Beide mannen werden naar het ziekenhuis afgevoerd. De scooterrijder liep onder andere een schedelbreuk, een gebroken neus en een gebroken oogkas op. Het slachtoffer had een gecompliceerde beenbreuk en een hersenschudding. Door allerlei complicaties -onder andere een ziekenhuisbacterie in zijn been- herstelde hij uiterst langzaam.

12.000 euro

In een schriftelijke slachtofferverklaring schreef hij dat hij pas sinds kort weer bijna op het niveau functioneert van voor het ongeluk. Voor de verdachte had het ongeval nog een vervelend staartje: zijn eigen verzekering verhaalt maar liefst 12.000 euro op hem. De man zei dat hij de voetganger nooit heeft gezien. Op de vraag of de alcohol daar debet aan was, antwoordde hij ontkennend. 'Daar had ik helemaal geen last van. Ik heb goed opgelet'.

Verblind door auto

Volgens hem was het ongeval ook wel gebeurd als hij niet had gedronken. Het lag volgens hem meer aan de situatie ter plaatse. De belijning op het wegdek is niet goed -de witte streep verdwijnt in de berm. En hij werd via zijn achteruitkijkspiegel verblind en afgeleid door de koplampen van een auto die hem van achteren naderde. De bestuurster van die auto had de snorscooter en de voetganger wel gezien. Zij wilde net inhalen, toen zij zag dat het slachtoffer door de lucht vloog en in de berm terechtkwam.

Schuld aan het ongeval

Het slachtoffer had een jas met reflecterende strepen aan en het handvat van de hondenriem was ook reflecterend. De ongevalsanalisten zagen wel een verhoogd risico in het feit dat er geen trottoir was en dat de plek waar het ongeval plaatsvond, slecht verlicht is. Toch kwam officier van justitie Rink Janssens tot de conclusie dat de verdachte schuld had aan het ongeval. Hij had volgens de officier 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend' gereden.

Reactievermogen

Janssens wees de man erop dat door de alcohol het reactievermogen en het waarnemingsvermogen afneemt. Hij hield er rekening mee dat de Westereender zelf gewond was geraakt en een groot bedrag aan de verzekering moet betalen. De man had bovendien een blanco strafblad. Janssens eiste een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden.

De Leeuwarder rechtbank doet op 23 november uitspraak.