Sinterklaasactie bij Wijma Haarden

Publicatie: do 09 november 2017 17.50 uur

DE WESTEREEN - Sinterklaas deelt uit bij Wijma Haarden: 15% korting op het gehele assortiment, dus op elke houtkachel, gashaard, of bijv. een pelletkachel. Voorwaarde is wel een nieuwe haard. Of als dit u beter past: bij aanschaf van een nieuwe haard en rookkanaal de gehele installatie gratis.... "Sla uw slag!" zo laat Wijma Haarden weten.

Verder voor uw eigen veiligheid het volgende: "Gasonderhoud erg belangrijk!" Gashaarden lijken misschien maar weinig onderhoud nodig te hebben, toch is regelmatig onderhoud en inspectie belangrijk voor het goed en veilig functioneren van de gashaard. Verzekeringsmaatschappijen en de overheid stellen ook steeds zwaardere eisen aan het functioneren en de veiligheid van gashaarden. Een goede inspectie en goed onderhoud is dan ook van levensbelang.

Waarom onderhoud?

Voor de moderne gashaard is onderhoud een belangrijk onderdeel van de levensduur van het toestel. Het is belangrijk dat uw toestel veilig blijft functioneren. Bovendien maken wij ook de ruit van uw haard weer schoon.

Met een onderhoudscontract van Wijma Haarden wordt tevens de kans op een storing aanzienlijk verkleind en mocht er toch een storing aan uw toestel zijn dan wordt deze in overleg met ons zo snel mogelijk opgelost.

Indien wij een toestel niet kennen kunnen wij besluiten om het onderhoud niet uit te voeren bij inbouwhaarden.

Kosten: 75,00 incl vrijstaande gashaard excl. onderdelen 125,00 incl. inbouwhaard exclusief onderdelen.

Voor het maken van een afspraak graag bellen met 0511-233040 of info@wijmahaarden.nl