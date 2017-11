Directeur cultureelcentrum Marrum verduistert geld

Publicatie: do 09 november 2017 16.02 uur

MARRUM - "Subsidieverstrekkers dachten een cultureel centrum te helpen, maar het geld verdween in de zakken van de directeur." Die samenvatting gaf de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Assen tijdens de strafzaak tegen de ex-directeur van de Coöperatie Melk Marrum.

De 55-jarige Leidenaar verduisterde volgens de aanklaagster bijna 120.000 euro dat bedoeld was voor het opzetten van een cultureel centrum in de voormalige melkfabriek in het dorp. De officier van justitie eiste honderd uur werkstraf. Daarbij hield ze er rekening mee dat de artistiek leider al in november 2013 bij de politie aangifte deed tegen de Leidenaar, waardoor de man lang heeft moeten wachten op zijn strafzaak.

De man ontkende dat hij geld heeft verduisterd. Toch bleek uit bankafschriften van de coöperatie dat tussen augustus 2012 en november 2013 grote bedragen waren overgemaakt naar privérekeningen van de man, zijn dochter en ex-vriendin. Hij was de enige die de bankpas had. Ook was er veel geld gepind bij onder meer supermarkten, cafés en een seksclub.

Werklui die de oude fabriek verbouwden, vertelden de politie dat ze nooit betaald hadden gekregen. De voormalig directeur beweerde in de rechtszaal in Assen dat hij de drie in totaal 40.000 euro contant had gegeven. Hij bekende wel dat hij de bankpas van de coöperatie had gebruikt voor privé-uitgaven: "Dan was mijn eigen rekening leeg en gebruikte ik dat pasje, maar dat is toch geen verduistering?" Hij vertelde dat hij ook veel voor de coöperatie uit eigen zak had betaald.

De Leidenaar verklaarde dat hij een geniaal inzicht in cijfers had en dat de boekhouding op orde was. Toezichthouders kregen echter geen inzicht in de boeken en stapten daarom op. Op kritische vragen van de rechtbank over zijn boekhouding antwoordde de man dat hij niks meer kon laten zien, omdat alles gestolen zou zijn.

Hij vindt dat de aangifte en de getuigenverklaringen één groot complot tegen hem zijn. Dat hij met de bankpas veel geld uitgaf in het café in Marrum, waar hij veelvuldig rondjes gaf, bekende hij wel. Ook erkende hij dat hij een drankprobleem heeft. Werklui in de voormalige fabriek verklaarden dat hij elke dag dronken was. Volgens deskundigen heeft de man een trauma, dat hij opliep als soldaat in Libanon.



De uitspraak is op 23 november.