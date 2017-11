CDA, CU en PvdA: ook in december geen koopzondag

Publicatie: do 09 november 2017 15.48 uur

BUITENPOST - De college-partijen van Achtkarspelen zijn resoluut. Er komt in de decembermaand ook geen koopzondag in Achtkarspelen. Dat heeft het college van B&W deze week besloten naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen Achtkarspelen. Deze partij had een verzoek gedaan om een uitzondering te maken omdat Eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag op een maandag vallen. "Met name voor de kerstinkopen van de consumenten alsmede de logistiek voor de

middenstanders is het wenselijk om de verkopen te kunnen spreiden over de zaterdag en de zondag, niet in de laatste plaats voor de 'versafdelingen'."

Het college van B&W blijft bij haar standpunt om geen koopzondagen in te voeren. "Bij de vorming van de coalitie zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt." Er is alleen een beetje tegemoet gekomen aan enkele supermarkten. "Aan de Jumbo supermarkt in Surhuisterveen en de Poiesz supermarkten in Buitenpost, Harkema en Kootstertille is een ontheffing verleend voor het openstellen van de winkel op Tweede Kerstdag."

Inwoners van Achtkarspelen kunnen overigens op zondag wel in de gemeenten Kollumerland, Opsterland en Tytsjerksteradiel terecht voor hun boodschappen.