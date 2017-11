Jistrumer rijdt 86 kilometer te hard: â‚¬ 1700 boete

Jistrumer rijdt 86 kilometer te hard: € 1700 boete

Publicatie: do 09 november 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige Jistrumer reed op 19 april op de Kwelderweg bij Kollumerpomp maar liefst 86 kilometer te hard. De maximum snelheid was 80, de Jistrumer reed 166. Dat leverde hem een boete op van maar liefst 1700 euro en hij moest zijn rijbewijs inleveren. Zo'n bedrag kon de Jistrumer destijds niet in één keer betalen, zelfs niet in tien termijnen van 170 euro. Donderdag zei hij tegen rechter Tom Wiersma dat de situatie inmiddels veranderd is.

Hij zat indertijd vanwege echtscheidingsperikelen niet lekker in zijn vel. Na een berichtje dat de scheiding definitief was, moest hij zich even afreageren. "Ik heb me laten verleiden", zei de Jistrumer. Tegen de agent die hem staande hield, had meteen sorry gezegd en zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat deed hij donderdag ook toen hij tegenover de rechter zat. Inmiddels is de echtelijke woning verkocht en kan hij de boete wel betalen.

"Niet van harte natuurlijk", voegde hij er schertsend aan toe. Hij zei dat er op het moment dat hij veel te hard reed geen verkeer op de weg was. Desalniettemin had hij enorm veel risico genomen, vond de rechter. "U hebt het in uw rechtervoet om het te voorkomen", aldus Wiersma. Hij legde de boete van 1700 euro op. De Jistrumer mag zijn rijbewijs houden. Hij is het 19 dagen kwijt geweest, de rechter legde niet een langere rijontzegging op.