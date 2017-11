Brug over Dokkumer Grutdjip wordt in 2018 gebouwd

Publicatie: do 09 november 2017 07.20 uur

DOKKUM - De fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de Dongeradyk in Dokkum wordt in de loop van 2018 gebouw. Woensdag werden de contracten getekend tussen de gemeente Dongeradeel en Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw uit Harlingen.

De heer Harm Beerda van Oosterhof Holman is ingenomen met deze klus. Eerst wordt bekeken of toch een verhoging van de brug naar 3 meter kan worden gerealiseerd. "Dat is nog een uitdaging, maar die gaan we bij ons bedrijf nooit uit de weg", geeft de heer Beerda aan.



Op dit moment is het nog niet mogelijk om een startdatum aan te geven. De verwachting is dat halverwege 2018 de brug geopend kan worden.