Auto's total loss na aanrijding in Drachten

Publicatie: wo 08 november 2017 21.57 uur

DRACHTEN - Op de Noorderdwarsvaart in kruising met de Knobben in Drachten ontstond woensdagavond een verkeersongeval. Een tweetal personenauto's kwam door onbekende oorzaak frontaal met elkaar in botsing.

Voor zover bekend raakte niemand gewond en bleef het bij materiële schade. De politie zal de exacte toedracht van het ongeval vastleggen.

