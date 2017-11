Partijen willen 'gaswinningsvrij' Smallingerland

Publicatie: wo 08 november 2017 20.00 uur

DRACHTEN - Verschillende partijen in de Smallingerland hebben dinsdagmiddag een motie ondersteund om zich tegen gaswinning in de gemeente uit te spreken. "Het is niet onze bevoegdheid, maar dat hoeft niet te betekenen 'staan er bij en kijken er naar'."

Volgens wethouder Roel Haverkort is het standpunt van de gemeente duidelijk. Zij wil af van fossiele brandstoffen. "Laatst hebben we gesproken met Vermillion over het seismisch onderzoek in de gemeente. Zij weten goed wat ons standpunt is." Hij is blij met de motie als steuntje in de rug, ook al is niet de gemeente maar het rijk bevoegd gezag als het gaat om gaswinning. "Het signaal kunnen we goed gebruiken. Maar als je het doet, doe het dan unaniem."

Die unanieme steun kwam er niet, toch schaarde een meerderheid zich achter de motie. "Wij zijn al een schaliegasvrije gemeente. Het seismisch onderzoek konden wij niet tegen houden. We hebben ook geen bezwaar ten aanzien van geothermie, maar wel tegen olie- en gaswinning. Dit is een sterk signaal, ook al gaan we er niet over. We kunnen overruled worden, maar we willen deze stellingname zoveel mogelijk kracht bij zetten", legt fractievoorzitter Trees Flapper van de PvdA uit.