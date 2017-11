'Tempo maken! Duurzaamheid is geen linkse hobby'

Publicatie: wo 08 november 2017 16.10 uur

DRACHTEN - Een meerderheid van de raad in Smallingerland vindt dat er nog onvoldoende aandacht is voor het belang van duurzaamheid in de toekomst.

"Fansels binne der ek wol oare stappen setten, mar wy binne der noch lang net en de tiid hâld gjins skoft. Yn de routekaart wurdt earst benammen de fokus lein openerzjy. Dat is goed, want dat is ien fan de knipepunten yn duorsumens. Mar ek op oare mêden sitte knipepunten", stipt fractievoorzitter Durk Oosterhof van de FNP aan, "Dêrom tinke wy dat it wichtich is dat der by alle grutte besluten in ôfwagingskader opnommen wurdt dêr't de ôfwagingen min of mear eksplisyt makke wurde."

Ook GroenLinks-voorman Piet de Ruiter vraagt zich af of er wel voldoende beseft wordt wat het belang van duurzaamheid is. "Er is veel bereikt, maar we staan voor grotere uitdagingen. Werken aan duurzaamheid is absoluut geen linkse hobby. We leven op een aarde, die we aan het uitputten zijn. We moeten nu slagvaardig aan de gang. We verspillen tijd, die we niet hebben. Deze problemen houden zich niet aan collegeperiodes. Het tempo moet er in."

Paul van Dijk van fractie PAUL sluit zich daar bij aan. "Smallingerland moet onderscheidend willen zijn op duurzaamheid. Nu wordt dit alleen nog maar op hoofdlijnen benoemd."