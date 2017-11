Kollumer krijgt werkstraf voor relatiegeweld

Publicatie: wo 08 november 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige inwoner van Kollum is woensdag wegens relatiegeweld veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur, plus 60 uur voorwaardelijk. Rechter Marijke Jansen achtte bewezen dat de Kollumer zijn inmiddels ex-vriendin bij de haren heeft gepakt. Ook heeft de man tot twee keer toe de telefoon van zijn ex meegenomen en heeft hij haar –technisch gezien- van de vrijheid beroofd.

Volgens de rechter was er sprake van een relatie waar de betrokkenen niet met en ook niet zonder elkaar konden. In mei en juni zijn er een aantal incidenten geweest. Zo had de Kollumer zijn ex na een ruzie een keer bij de woning van de buren weggesleept. Hij pakte de vrouw bij de hals en bij de middel en voerde haar weg. Juridisch gezien had hij haar op dat moment van de vrijheid beroofd, oordeelde de rechter.

Het verhaal leek op een boek, vond officier van justitie Marco van den Broek. 'Maar dan wel een heel slecht boek'. De kans was groot dat de Kollumer nogmaals in de fout zou gaan volgens de officier, vooral omdat de twee momenteel nog steeds contact hebben. De advocaat overlegde een reeks screenshots met WhatsApp-berichten, die een dag eerder gevoerd zouden zijn. De verdachte zat volgens de officier op het randje van een gevangenisstraf. 'Hij speelt met vuur', aldus Van den Broek.