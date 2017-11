Gaslekkage in flat aan Sint Jansberg in Drachten

Publicatie: wo 08 november 2017 15.27 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest woensdag rond 14.37 uur uitrukken voor een gaslekkage in een flat aan de Sint Jansberg in Drachten. Bij het plaatsen van slimme meters was een gaslek ontdekt (of ontstaan). Dit betrof een appartement op de eerste verdieping.

Aanvankelijk was er een plan om een aantal woningen rondom het appartement te ontruimen. Ook werd de parkeerplaats afgezet met lint en kwam Liander ter plaatse. Al vrij snel werd duidelijk dat er geen gevaar was voor de omgeving en werd de afzetting opgeheven.

