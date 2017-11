Kritische blik op sollicitatieplicht 55-plussers

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil kijken of werkzoekende 55-plussers in Smallingerland kunnen worden vrijgesteld van hun plicht om te solliciteren. Een motie werd dinsdag in de gemeenteraad door een meerderheid van de partijen aangenomen.

,,Kwetsbare groepen zoals 55-plussers maken bijna geen kans op het verkrijgen van betaald werk. Ook arbeidsgehandicapten een kwetsbare groep zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Veel arbeidsgehandicapten niet langer meer een beschermde plek in de Sociale Werkvoorziening krijgen, maar een plek op de reguliere arbeidsmarkt moeten veroveren”, verklaart Paul van Dijk van fractie PAUL de motie, ,,Zij hebben een geringe kans op de arbeidsmarkt, maar zijn wel verplicht te solliciteren. Kostenbesparing wordt bereikt door het voorkomen van zeer kansarme trajecten. De instanties zich beter kunnen concentreren op kansrijke groepen mensen.”

De gemeente gaat nu op zoek naar de mogelijkheden om de trajecten en verplichtingen te voorkomen. Uiteindelijk moet per individu worden bepaald wat zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt zijn. Dan wordt gekeken of een sollicitatieplicht of re-integratietraject zin heeft. De groep moet wel gestimuleerd worden om een andere nuttige rol in de samenleving te vervullen. Voor de arbeidsgehandicapten moet er onderzocht worden of er beschermde werkplekken gerealiseerd kunnen worden op buurt-, wijk- en dorpsniveau.