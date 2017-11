School Opeinde in beeld voor woningen

Publicatie: wo 08 november 2017 14.20 uur

OPEINDE - De vrijgekomen basisschool Bernebrêge in Opeinde is één van de locaties in het dorp waar in de toekomst wellicht woningbouw kan worden gerealiseerd. "Wij doen onderzoek naar woonlocaties, ook samen met de woongroep uit Opeinde. Deze locatie is daar ook in meegenomen", gaf wethouder Jos van der Horst dinsdag aan, naar aanleiding van vragen van de fractie van Smallingerlands Belang.

Van der Horst benadrukte echter dat er meer locaties in onderzoek zijn. "Eerst gaan we kijken wat de behoefte is." Fractievoorzitter Fred de Groot van Smallingerlands Belang wilde graag door middel van een motie bij voorbaat de locatie van de vrijgekomen basisschool bestemmen voor woningbouw. "Er is een woongroep in Opeinde met veertien belangstellenden voor levensloopbestendige woningen. Voor hun is er maar één locatie in beeld", gaf hij aan. Van der Horst ontraadde de motie en stelde voor om af te wachten. Hij vond daarvoor een meerderheid.