Metaalbewerking beurtschip 'Dorp Grouw' afgerond

Publicatie: wo 08 november 2017 13.39 uur

DROGEHAM - Een team van werkzoekenden heeft onder leiding van projectleider Bryan Kes de metaalbewerking van het beurtschip ‘Dorp Grouw’ afgerond. Na precies twee jaar eindigt de 1e fase van dit unieke werkervaringsproject in de loods van Wadro in Drogeham. Het beurtschip verhuist nu naar het Skûtsjemuseum in Earnewâld, waar de restauratie verder gaat met de houtbewerking. Eerst gaat het beurtschip donderdag nog op transport naar Heeg om gestraald te worden.

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn in november 2015 samen met het lokale bedrijfsleven het werkervaringsproject gestart. Een team van werkzoekenden heeft het beurtschip weer in de oude luister teruggebracht. Ruim 20 kandidaten hebben inmiddels een goede baan gevonden.

Het schip ‘Dorp Grouw’ is het laatst bewaarde beurtschip van Fryslân. Na haar werk als beurtschip, heeft het schip dienst gedaan als plezierjacht, vissersboot en woonboot. Begin 2011 is het schip gekocht door de stichting ‘Dorp Grouw’. Als het schip gereed is zal het gebruikt worden voor rondvaarten tussen Sneek en Hindeloopen.

