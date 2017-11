Maatregelen betere bezetting haven Drachtstervaart

Publicatie: wo 08 november 2017 12.30 uur

DRACHTEN - Een drietal maatregelen moet er voor zorgen dat er meer boottoeristen in de passantenhaven aan het Moleneind in Drachten gaan aanleggen. Tot dus ver is de bezetting in de haven aan de Drachtstervaart teleurstellend.

Wethouder Ron van der Leck kondigde dinsdag, tijdens de vergadering over het beleidsplan 2018-2021 een concept onderzoeksvoorstel over het gebruik van de haven aan. Wel is nu al gebleken dat er dit jaar meer boten hebben aangelegd, in vergelijking met 2016.

Om de bezetting nog verder te verhogen worden er voor het aankomende vaarseizoen drie maatregelen getroffen. "We gaan actief kijken naar het gastheerschap in de passantenhaven", kondigde Van der Leck aan, "Daarnaast gaan we de bebording verbeteren. Ook willen we er voor zorgen dat apps en kaarten de aanlegmogelijkheden goed weergeven, zodat we toeristen meer naar de haven halen."

Burgemeester Tom van Mourik voorspelde nog wel een mogelijk actueel probleem. "Sinterklaas wordt daar volgende week ook verwacht. Ik hoop dat hij wel de weg vindt."