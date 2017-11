Negen maanden cel voor illegale inbreker

Publicatie: wo 08 november 2017 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige man die geen vaste woonplaats heeft, is voor een autokraak en inbraak en heling door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot negen maanden cel. Die straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie van twee weken geleden. De verdachte, oorspronkelijk afkomstig uit de Gazastrook, is nog niet eens zo lang in Nederland, maar hij bouwde al wel een indrukwekkend strafblad op.

Daarop prijken feiten als poging zware mishandeling, poging tot afpersing en poging tot doodslag. Begin juli pleegde hij in Drachten een autokraak en en een inbraak. Spullen die buit waren gemaakt, werden teruggevonden in een woning aan de Melkkelder in Drachten, waar de verdachte destijds verbleef. In de woning werden ook spullen aangetroffen die afkomstig waren van andere inbraken.

Bij de politie had de jongen een deels bekennende verklaring afgelegd, maar op de zitting bleef hij hardnekkig ontkennen: de politie zou tijdens de verhoren antwoorden hebben opgeschreven die hij niet had gegeven. Ook zou hij om een tolk hebben gevraagd, maar die niet hebben gekregen. Op de zitting werd de woorden van de verdachte vertaald door een tolk Egyptisch-Arabisch, tot hij tot ieders verbazing ineens minutenlang in goed Nederlands antwoord gaf op een vraag van de rechtbankvoorzitter.

Een deel van de feiten stond niet uitgeschreven op de dagvaarding, het ging om diefstallen, inbraken en drugsbezit. Die feiten ontkende de verdachte ook. Als hij ze had bekend, had hij daarvoor niet apart gedagvaard hoeven te worden. Omdat hij ze ontkende, zal hij zich nogmaals voor de rechtbank moeten verantwoorden. De verdachte zit gedetineerd in Ter Apel, hij zal te zijner tijd Nederland moeten verlaten.